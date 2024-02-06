في خطوة تاريخية .. الجمهوريون يصوّتون على عزل وزير الهجرة الأمريكي

يصوّت النواب الجمهوريون الثلاثاء على عزل وزير الهجرة أليخاندرو مايوركاس المعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يحمّلونه مسؤولية التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في خطوة تاريخية لم يتخذها الكونغرس منذ ما يقارب 150 عاما.

وقال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الذي سيتخذ بعد الظهر القرار بشأن مصير الوزير البالغ من العمر 64 عاما "إنه المسؤول الرئيسي عن الكارثة".

وفرص اقالة أليخاندرو مايوركاس من منصبه في نهاية إجراءات المساءلة ضعيفة جدا لكن الوضع مع ذلك لا يزال يطرح معضلة لجو بايدن، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويتهم الجمهوريون ومعظمهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديمقراطي بالسماح بـ"غزو" البلاد، مشيرين الى العدد القياسي للمهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود، وهو 302 ألف مهاجر في ديسمبر.

وقلل الديموقراطيون من شأن هذا الإجراء متهمين الجمهوريين بجعل الوزير كبش فداء في عام الاستحقاق الرئاسي.

واتهم الرئيس جو بايدن الثلاثاء خصمه الجمهوري دونالد ترامب بـ"استغلال" قضية الهجرة التي أثارت نقاشات حادة في الكونغرس الأمريكي.

وصرح الرئيس الديموقراطي خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بأن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".





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