ما هو رد حماس بشأن مقترح هدنة يشمل الإفراج عن رهائن؟

أعلنت قطر، أحد الوسطاء الرئيسيين بين حماس وإسرائيل، الثلاثاء أنها تسلّمت رداً "إيجابياً" من الحركة بشأن مقترح هدنة يشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، وذلك في خضم جولة يجريها وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة.

وعشية دخول الحرب شهرها الخامس، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط 107 قتلى خلال 24 ساعة. وطال القصف الاسرائيلي منطقتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن في العاصمة الدوحة "تلقينا رداً من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".

وقال آل ثاني إنه "متفائل" لكنه رفض مناقشة ردّ حماس بالتفصيل نظراً إلى "الظروف الحساسة".

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل أكثر 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 132 بينهم ما زالوا في غزة، و28 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكدت حركة حماس من جهتها، أنها سلّمت ردها على المقترح إلى مصر وقطر.

وقال بلينكن الذي يقوم بجولته الخامسة في الشرق الأوسط إنه سيناقش الاقتراح الأربعاء في إسرائيل.

في الأسبوع الماضي أفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.

وتبلور المقترح في نهاية يناير في باريس حيث اجتمع الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون.

وترد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر بحملة قصف مركز أتبعت بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27585 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

عمل كثير يتعيّن القيام به

أتاحت هدنة أولى استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر إدخال مساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح 105 رهائن مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وزار بلينكن في جولته السعودية ومصر وقطر. وهو سيزور إسرائيل الأربعاء ومن ثم الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967 وحيث مقر السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

في الدوحة قال بلينكن "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

واعتبر أن المقترح يفتح الأفق أمام "تهدئة طويلة الأمد" وأمام "الإفراج عن رهائن وزيادة المساعدات" إلى غزة التي تواجه أزمة إنسانية "كارثية" وفق الأمم المتحدة، وقد شدد على أن هذا الأمر "سيكون مفيدا للجميع".

إلا أن حركة حماس تطالب بوقف إطلاق نار وليس هدنة جديدة، فيما تشدّد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد "القضاء" على حركة حماس وتحرير كلّ الرهائن وتلقّي ضمانات بشأن الأمن في أراضيها.





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