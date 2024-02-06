محمد بن زايد يستقبل سفراء الدولة وممثلي بعثاتها في الخارج

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سفراء الدولة وممثلي بعثاتها في الخارج المشاركين في أعمال الدورة الــ 18 " لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه سنوياً وزارة الخارجية.. يرافقهم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وتبادل سموه مع الوفد ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ الأحاديث بشأن أهمية الملتقيات التي تجمع ممثلي الدولة وسفرائها في الخارج لمناقشة رؤية دولة الإمارات تجاه قضايا السلام والأمن والتعاون الاقتصادي وغيرها.. إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار مع المسؤولين في الدولة حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية في خدمة قضايا الوطن والتعبير عن توجهاته.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء أهمية دور السفراء وممثلي بعثات دولة الإمارات في الخارج في تعزيز علاقاتها الخارجية وخدمة مصالحها العليا إضافة إلى بناء جسور التعاون مع دول العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بجانب تقديم صورة طيبة عن الدولة وشعبها وقيمها وثوابتها الداعية إلى السلام والحوار والتعاون الذي يصب في مصلحة الجميع.

وشدد سموه على أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية نوعية وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع مختلف دول العالم، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على سفرائها وممثليها في الخارج لدعم هذه الرؤية من منطلق الوعي بالأولويات التنموية للدولة في الحاضر والمستقبل والمعرفة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في جميع المجالات.

كما دعا سموه السفراء وممثلي البعثات إلى إعطاء الأولوية لرعاية المواطنين الإماراتيين في الخارج على جميع المستويات، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهم وعبر سموه عن تقديره لجهودهم متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.





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