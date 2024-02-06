أمام محمد بن راشد .. قضاة في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 18 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة

اليمين القانونية، اليوم (الثلاثاء)، في مجلس الشندغة بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته لأعضاء السلطة القضائية ، بالتوفيق في أداء واجباتهم في خدمة العدالة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم احترام القانون بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حقوقه.

من جانبهم أعرب القضاة وعضو النيابة عن بالغ الشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين التزامهم بتوجيهات سموه في تحمل مسؤولية إعلاء القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي

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