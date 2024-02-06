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الإمارات.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة من الأحد إلى الثلاثاء

2/6/2024 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.


وتتأثر حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء المقبل .. نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة وتتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.


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