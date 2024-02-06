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معلومات الوزراء: 608 ملايين دولار استثمارات مصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023

2/6/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Youm7) نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن 608 ملايين دولار حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023.
وجاءت مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.


حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا








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