معلومات الوزراء: 608 ملايين دولار استثمارات مصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023

معلومات الوزراء: 608 ملايين دولار استثمارات مصرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
التاريخ
2/6/2024 2:40:42 PM
(MENAFN
- Youm7) نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن 608 ملايين دولار حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023.
وجاءت مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليمين والأجانب الأكثر نشاطًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.
حجم الاستثمارات المصرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
MENAFN06022024000132011024ID1107818606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.