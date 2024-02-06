Wednesday, 07 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

2/6/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Youm7) صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني مُرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات حملة الترشيح المصري، ورئاسة وزارة الخارجية لمجموعة العمل الوطنية المُشكّلة لمتابعة الترشيح.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استعراض الموقف الراهن لحملة الترشيح وآفاقها حتى موعد الانتخابات المقررة في الربع الأخير من 2025 في مقر منظمة "اليونسكو" في باريس.

هذا، وقد حرص السيد وزير الخارجية على الاستماع إلى عرض من الدكتور العنانى لنتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، وآخرها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وفرنسا، أخذا في الاعتبار اعتماد الترشيح المصري ترشيحاً للمجموعة العربية من قبل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. كما تم التباحث حول أبرز المحطات المنتظرة في حملة الترشيح خلال الشهور المقبلة.









MENAFN06022024000132011024ID1107818605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث