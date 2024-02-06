المتحدث باسم الخارجية يؤكد عمق العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا

وتطرق السفير أحمد أبو زيد إلى تاريخ العلاقة المشتركة بين القاهرة وموسكو والدعم المشترك بين البلدين، مؤكدا أن روسيا تساند القضايا العربية في عدة مناسبات سواء في عضويتها في مجلس الأمن الدولي أو علاقاتها الثنائية.

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى الدور الروسي الداعم لمصر في مشروعات التنمية والنهضة التى تشهدها مصر، وذلك خلال استثمارها في مشروعات كبرى منها مشروع الضبعة.

شهدت دار الأوبرا المصرية عرض الفيلم الوثائقى "ذهاب وعودة" بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا، والذى أنتجته قناة روسيا اليوم بالعربى.

وحضر عرض الوثائقى السفير الروسي فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، ونائب وزير الخارجية الخارجية خالد عمارة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ومايا مناع، مدير روسيا اليوم العربية، والإعلامية منى سلمان، والإعلامى عمرو عبد الحميد والإعلامى نشأت الديهى.

وقال السفير الروسي فى كلمته، قبل عرض الفيلم، إن العلاقات بين البلدين بدأت قبل قرون، وتم افتتاح أول سفارة لمصر فى موسكو فى عام 1943، وتحدث عن تطور العلاقات بين البلدين على مدار قرون طويلة.

وأشار بوريسينكو إلى أن التعاون بين مصر وروسيا يشهد زخما جديدا في العقد الأخير، حيث نهض الرئيسان السيسي وبوتين بمستوى العلاقات بين البلدين، فاللقاء الذى تم بينهما فى يوليو الماضى والاتصالات التالية بينهما بعد ذلك رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة.

وأكد السفير الروسى أن مشروع الضبعة يوحى بآفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، فهى لا تقل عن مشروع السد العالي. كما تستعد روسيا لإقامة منطقتها الصناعية الخاصة فى قناة السويس. وكذلك تفتح العضوية المشتركة فى منظمة بريكس آفاقا جديدة لمستوى التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال السفير خالد عمارة نائب وزير الخارجية إن انضمام مصر لتجمع بريكس مؤشر على أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تستشرف العالم الجديد من خلال بحث سبل التعاون الجديدة بين الشعوب.

وهنأ السفير عمارة قناة روسيا اليوم على أدائها الإعلامى، خاصة فى مجال البرامج الوثائقية.

وأكدت مايا مناع مدير قناة روسيا اليوم العربية على التواصل الدائم مع الشركاء المصريين. وقالت إن مصر ليس فقط شريكا استراتيجيا لروسيا، ولكن أيضا صديقا قديما لها كما قال الرئيس بوتين فى لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس.

ويروى الفيل الوثائقى (ذهاب وعودة) قصة مترجم عسكرى سوفييتى جاء إلى مصر فى أوائل السبعينات مع الخبراء والمهندسين السوفييت، ثم عاد إليها بعد أكثر من خمسين عاما.

الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (66)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (67)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (68)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (69)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (70)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (71)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (72)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (73)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (74)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (75)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (76)





الفيلم الوثائقى ذهاب وعودة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا (77)







