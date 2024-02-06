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ملكة الأردن: فريقنا بيرفع الرأس وإن شاء الله الكأس أردني

2/6/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، التهنئة لمنتخب بلاده لكرة القدم بعد صعوده لنهائي كأس آسيا، قائلة: "فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني".

وبلغ منتخب الأردن لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.
 وسجل هدفي منتخب "النشامى" يزن النعيمات وموسى التعمري في الشوط الثاني من اللقاء.

وهنأ الملك عبد الله الثاني المنتخب الوطني لكرة القدم والشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.

وقال في تغريدة على منصة (x): "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

كما قدم رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، التهاني لمنتخب بلاده بعد التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس أسيا

وكتب الخصاونة على إكس: "أسعدتُم كلَّ بيتٍ أردني.. أسعدتم العرب
يا نشامى.
مبروك .. إبداع وعزيمة وإصرار وإيمان وفروسيَّة . مبروك لجلالة سيِّدنا وسموّ الأمير الحسين وليِّ العهد وكلِّ أردنيَّة نشميَّة وأردني نشمي".







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