برلين تبلغ بيروت باستمرار دعم الأونروا في لبنان

(MENAFN
- Youm7) استقبل رئيس الحكومة اللبنانية، وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير ألمانيا كورت جورج ستيلفريد.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
وقد أبلغ المسؤول الألماني رئيس الحكومة أن بلاده "قررت الاستمرار في دعم " الأونروا" في لبنان إضافة إلى دعم المشاريع الإنمائية في لبنان"، وشدد على "دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".
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