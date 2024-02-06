برلين تبلغ بيروت باستمرار دعم الأونروا في لبنان

MENAFN - Youm7) استقبل رئيس الحكومة اللبنانية، وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير ألمانيا كورت جورج ستيلفريد.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

وقد أبلغ المسؤول الألماني رئيس الحكومة أن بلاده "قررت الاستمرار في دعم " الأونروا" في لبنان إضافة إلى دعم المشاريع الإنمائية في لبنان"، وشدد على "دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".











