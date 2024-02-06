الأمم المتحدة: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح يصل لجريمة حرب

MENAFN - Youm7) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، إن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال رفع من وتيرة قصف لمحافظة رفح يومي الأحد والاثنين، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف لاركيه: "إن الأعمال العدائية المكثفة في رفح- في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".



