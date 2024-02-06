الأمم المتحدة: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح يصل لجريمة حرب

(MENAFN
- Youm7) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، إن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال رفع من وتيرة قصف لمحافظة رفح يومي الأحد والاثنين، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأضاف لاركيه: "إن الأعمال العدائية المكثفة في رفح- في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".
MENAFN06022024000132011024ID1107818601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.