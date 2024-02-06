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شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة

2/6/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقترابه من حاجز بيت فوريك شرق محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشاب، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف وهو ملقى على الأرض، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب كان مسلحا وكان يعتزم تنفيذ عملية إطلاق نار.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، وتسببت في أزمة مرورية خانقة، كما دفعت بتعزيزات من قواتها في المنطقة.

وشهد مطلع العام الحالي تصاعدًا في وتيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل (4) وإصابة (37) جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً بجروح مختلفة.







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