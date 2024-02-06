الجامعة العربية تنظم حفل استقبال للطلبة الأفارقة الحاصلين على منحة دراسية

MENAFN - Youm7) نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية بمقره بالقاهرة اليوم الثلاثاء حفل استقبال على شرف (100) طالب من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في جمهورية مصر العربية.

والطلبة الأفارقة من دول إفريقيا الوسطى، السنغال، السودان، الصومال،القمر المتحدة، الكاميرون ،الكونغو الديمقراطية ،النيجر، أوغندا ،بوركينا فاسو ،بوروندي، تشاد، تنزانيا الإتحادية،جنوب السودان،رواندا،زامبيا ،غينيا بيساو ، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا ،مالاوي، مالي،مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.



وأكد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية،في كلمة نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق،دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.



واستعرض لعجوزي خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2024 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، تتضمن تقديم 100 منحة دراسية للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلى تنظيم 40 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها أو بالدول العربية،كما تمنى للطلبة خالص التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.





من جانبه، عبر سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة جوزيف موم مجاك،في كلمة ألقاها نيابة عن السفراء الحاضرين، عن شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي- الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق.



كما أكد على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية.