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الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يستقبل السفير اليابانى

2/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، استقبل
الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ،
السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان، ونائبه والوفد المرافق لهما، وذلك في زيارة رسمية لمقر الوكالة بالبلاد.



تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.



بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بالزيارة وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، وشرح مهام الوكالة واختصاصاتها واهدافها ودورها محليا وافريقيا، كما وقام باستعراض أحدث منشأتها وكذلك الشركاء الدوليين في التعاون.



ومن جانبه قام السفير بتهنئة الرئيس التنفيذي لإطلاق مصر القمرين الصناعيين مصر سات 2 وكذلك نكس سات 1، وأشاد بالتطورات السريعة التي شهدتها وكالة الفضاء المصرية خلال العامين السابقين، كما وقدم نبذه عن وكالة الفضاء اليابانية ومهامها واهدافها وتطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب إلى جانب الأبحاث المتعلقة بعلوم تكنولوجيا الفضاء والتغير المناخي.



وأشار صدقي إلى أن مصر واليابان تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء، مما يمكن إستفادة البلدان في تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين مع توفير حلول مبتكرة.



واختتم دكتور شريف صدقي حديثه بأنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء في مصر وقطاع الفضاء في اليابان، يمكن أن يستفيد كلا البلدين من خبراتهما وقدراتهما المشتركة في تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.



وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية وكذلك معمل الاستقبال والتحكم مصر للقمر الصناعي مصر سات 2.



تعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر واليابان بالتعاون التكنولوجي في هذا المجال الحيوي.





الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يستقبل السفير اليابانى بالبلاد



جانب من الاستقبال



جانب من اللقاء



وصول السفير اليابانى















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