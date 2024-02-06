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تعرف على أوراق القبول بالفصل الدراسى الثانى بجامعة حلوان الأهلية

2/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Youm7) دعت جامعة حلوان الأهلي برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني 2023:2024 إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وذلك لاستكمال إجراءات القبول، وذلك خلال يومي ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٤ اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتي 3 عصرا.



وتتضمن الأوراق المطلوبة مايلي :



١- طلب الالتحاق من موقع التقديم.



٢- صورة إيصال سداد المصروفات.



٣- عدد ٦ صور شخصية.



٤- صورة بطاقة ولي الأمر.



٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.



٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.





أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.





وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.





وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT و SAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.














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