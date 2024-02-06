ذكر وإنشاد دينى فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو

ذكر وإنشاد دينى فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو
التاريخ
2/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN
- Youm7) يواصل المصريون احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب. وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين، حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين، كما أقامت الطريقة الهاشمية احتفالاتها بحضور الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب وشيخ الطريقة، وسط حلقات الإنشاد والتي أحياها منشد العرب محمود هلال.
جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وتحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب. وفى وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها
الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته
وملحقاته. وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.
الانشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب
الإنشاد والذكر
جانب من الإنشاد والذكر
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