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ذكر وإنشاد دينى فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو

2/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل المصريون احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.
وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين، حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين، كما أقامت الطريقة الهاشمية احتفالاتها بحضور الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب وشيخ الطريقة، وسط حلقات الإنشاد والتي أحياها منشد العرب محمود هلال.


جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وتحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.
وفى وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها
الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته
وملحقاته.
وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من يوم الخميس 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.

الانشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

الإنشاد والذكر

جانب من الإنشاد والذكر








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