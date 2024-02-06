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رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية

2/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية ، وفداً تنزانيًا رفيع المستوى، والذى رأسه اللواء ريتشارد موتايوبا، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية، وآدم فيمبو، مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية TMDA، ووذلك لمناقشة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية.



تناول الاجتماع بحث فرص التعاون المشترك، والبدء بإعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية مشتركة، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين، كما شمل النقاش كيفية تيسير إجراءات نفاذ الدواء المصرى إلى السوق التنزانية، وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدي الجانب التنزانى، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الدوائى بالجمهورية التنزانية من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائى هناك.



وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد فى جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بمقر المنصورية؛ حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة؛ مما يعكس القدرات المميزة التى تمتلكها كسلطة رقابية، والذى يلقى بظلاله على ارتفاع الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.



ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بعمق الروابط بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز توافر المستحضرات الطبية المصرية بتنزانيا؛ وذلك تلبية لاحتياجات المواطن التنزاني، وأن هيئة الدواء المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للأشقاء في تنزانيا، وأنها تسعى إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية بتنزانيا، وأن صناعة الدواء المصرية محور أساسي فى توطين الصناعات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية.



هذا، وقد أشاد مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية بتنزانيا بالقدرات الفنية والرقابية لمعامل هيئة الدواء المصرية، وأبدى رغبة بلادة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، والترحيب بعمل شركات الدواء المصرية داخل تنزانيا.



وجاء ذلك فى إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، وتعزيز نفاذية الدواء المصرى بالأسواق الأفريقية.



جانب من استقبال رئيس الهيئة



جانب من لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية مع مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية



رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية

















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