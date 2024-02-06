بلينكن: ملتزمون باستخدام أى هدنة فى غزة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسى

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "إننا نركز على الإفراج عن المحتجزين والوصول لهدنة طويلة في غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين".

وأضاف: "قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق وسأناقش ذلك في إسرائيل غدا، كما أننا سنستغل أي هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".

وتابع أن إحلال السلام في المنطقة هو أفضل طريقة لضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر وحماية أرواح المدنيين، مؤكدا أن إيران وأذرعها يزعمون القيام بأفعال لصالح الفلسطينيين وهذا خطأ لأن ما يفعلونه ما هو إلا محاولة لفرض القوة.

وأوضح أن هناك كثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى الاتفاق الإطاري، وملتزمون باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



