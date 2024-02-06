بلينكن: ملتزمون باستخدام أى هدنة فى غزة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسى

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "إننا نركز على الإفراج عن المحتجزين والوصول لهدنة طويلة في غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين".
وأضاف: "قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق وسأناقش ذلك في إسرائيل غدا، كما أننا سنستغل أي هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".
وتابع أن إحلال السلام في المنطقة هو أفضل طريقة لضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر وحماية أرواح المدنيين، مؤكدا أن إيران وأذرعها يزعمون القيام بأفعال لصالح الفلسطينيين وهذا خطأ لأن ما يفعلونه ما هو إلا محاولة لفرض القوة.
وأوضح أن هناك كثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى الاتفاق الإطاري، وملتزمون باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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