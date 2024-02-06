Wednesday, 07 February 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد

2/6/2024 2:40:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكيى جو بايدن، إن هناك تمثيل قضائى على الحدود وسيكون لى السلطة في إغلاق الحدود بشكل مؤقت، مضيفا أن قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مشروع قانون الهجرة المقدم عادل ولكنه لن يتحرك للإمام بسبب دونالد ترامب، لافتا إلى أن حدود الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وعلى الجمهوريين تأييد الولايات المتحدة وليس ترامب.

وتابع أن حرس الحدود يقوون بعملهم وأريد من محهم الأدوات لتمكينهم من أداء أعمالهم، مؤكدا أنه لدينا الأن أفضل مشروع قانون للهجرة شهدته البلاد وسنرى ما سيفعله الجمهوريون، لافتا إلى أن العالم يراقب ما نفعله ولا يجب أن نستمر في مثل هذه السياسات الحزبية، موضحا انه لا يمكننا إيقاف الدعم لأوكرانيا في هذا الوقت الصعب.








MENAFN06022024000132011024ID1107818591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث