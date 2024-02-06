بايدن: قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الأمريكيى جو بايدن، إن هناك تمثيل قضائى على الحدود وسيكون لى السلطة في إغلاق الحدود بشكل مؤقت، مضيفا أن قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مشروع قانون الهجرة المقدم عادل ولكنه لن يتحرك للإمام بسبب دونالد ترامب، لافتا إلى أن حدود الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وعلى الجمهوريين تأييد الولايات المتحدة وليس ترامب.

وتابع أن حرس الحدود يقوون بعملهم وأريد من محهم الأدوات لتمكينهم من أداء أعمالهم، مؤكدا أنه لدينا الأن أفضل مشروع قانون للهجرة شهدته البلاد وسنرى ما سيفعله الجمهوريون، لافتا إلى أن العالم يراقب ما نفعله ولا يجب أن نستمر في مثل هذه السياسات الحزبية، موضحا انه لا يمكننا إيقاف الدعم لأوكرانيا في هذا الوقت الصعب.



