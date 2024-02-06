بايدن: قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأمريكيى جو بايدن، إن هناك تمثيل قضائى على الحدود وسيكون لى السلطة في إغلاق الحدود بشكل مؤقت، مضيفا أن قانون الهجرة الجديدة يعطى السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مشروع قانون الهجرة المقدم عادل ولكنه لن يتحرك للإمام بسبب دونالد ترامب، لافتا إلى أن حدود الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وعلى الجمهوريين تأييد الولايات المتحدة وليس ترامب.
وتابع أن حرس الحدود يقوون بعملهم وأريد من محهم الأدوات لتمكينهم من أداء أعمالهم، مؤكدا أنه لدينا الأن أفضل مشروع قانون للهجرة شهدته البلاد وسنرى ما سيفعله الجمهوريون، لافتا إلى أن العالم يراقب ما نفعله ولا يجب أن نستمر في مثل هذه السياسات الحزبية، موضحا انه لا يمكننا إيقاف الدعم لأوكرانيا في هذا الوقت الصعب.
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