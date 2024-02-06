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الخارجية الألمانية: نتابع التطورات فى السنغال بقلق واهتمام كبيرين

2/6/2024 2:40:33 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتابع التطورات في السنغال بقلق واهتمام كبيرين، مشيرة إلى أن الشعب السنغالي له الحق في مواصلة العملية الانتخابية وتحديد قيادته السياسية بطريقة ديمقراطية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، الثلاثاء: "تقع على عاتق الحكومة السنغالية مسئولية تمكين إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام المعايير الدستورية، ونحن نتفق على ذلك مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "كان التقليد الديمقراطي القديم في السنغال بمثابة نموذج يحتذى به في منطقة مبتلاة بالأزمات وعدم الاستقرار، وندعو جميع القوى السياسية إلى التمسك بذلك، خاصة في الأوقات الصعبة".







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