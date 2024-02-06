الخارجية الألمانية: نتابع التطورات فى السنغال بقلق واهتمام كبيرين

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، الثلاثاء: "تقع على عاتق الحكومة السنغالية مسئولية تمكين إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام المعايير الدستورية، ونحن نتفق على ذلك مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "كان التقليد الديمقراطي القديم في السنغال بمثابة نموذج يحتذى به في منطقة مبتلاة بالأزمات وعدم الاستقرار، وندعو جميع القوى السياسية إلى التمسك بذلك، خاصة في الأوقات الصعبة".