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علي ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للجونة

2/6/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Youm7) قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بعد غدٍ الخميس.



ويستعد المصري لمباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.



وكان المصري قد خاض اليوم مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق العسكري بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.












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