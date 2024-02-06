علي ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للجونة
التاريخ
2/6/2024 2:40:31 PM
(MENAFN
- Youm7) قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بعد غدٍ الخميس.
ويستعد المصري لمباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.
وكان المصري قد خاض اليوم مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق العسكري بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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