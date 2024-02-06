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المقاولون يختتم معسكر الإسماعيلية ويواجه زد غدا بالجبل الأخضر

2/6/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة اليوم الثلاثاء معسكره بالاسماعيلية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز .



وخاض المقاولون تدريباته اليوم علي فترة واحدة قبل العودة للقاهرة لخوض مباراة زد وديا عصر غدا الأربعاء بملعبه بالجبل الأخضر.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فاز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الاثنين خلال معسكره بالإسماعيلية الذي إنطلق الثلاثاء الماضي.



أحرز هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري.



وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب.












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