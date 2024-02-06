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5 صفقات تدعم صفوف سيراميكا بعد غلق القيد الشتوى

2/6/2024 2:40:30 PM
(MENAFN- Youm7) نجح مسئولو نادى سيراميكا فى تدعيم صفوف الفريق بخمس صفقات خلال الانتقالات الشتوية التي تنتهي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بعد مدها 6 أيام من قبل اتحاد الكرة.

ونجح نادى سيراميكا في التعاقد مع 5 صفقات في الميركاتو الشتوى الجاري وهم: النيجيري فيفور أكيم ـ إبراهيم محمد هيما ـ علاء شعبان ـ نور علاء ـ محمد سامي

وأعلنت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الطوارئ طوال الفترة الماضية، بعدما كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين بالتعاون مع الأندية وتسهيل مهمة القيد خاصة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يتم إنجازه حاليا.
وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوى أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.
وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.





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