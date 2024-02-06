حصاد الرياضة المصرية اليوم

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 6/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرزها.. رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى.
رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر
ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي
رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز
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