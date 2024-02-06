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حصاد الرياضة المصرية اليوم

2/6/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 6/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرزها.. رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى.


رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر




ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي




رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز




الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى





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