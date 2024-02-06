القندوسى يقود سيراميكا للفوز على الاتحاد بهدف ويتأهل لنهائى كأس الرابطة

MENAFN - Youm7) نجح سيراميكا في تحقيق فوز غالى على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في نصف نهائي كأس الرابطة ، ليتأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي .

أحرز هدف سيراميكا أحمد القندوسى بعد عرضية متقنة من أحمد هانى ظهير أيمن الفريق الذى أرسلها بقوة وضعها القندوسى برأسه في مرمى المهدى سليمان ، بعدها حاول لاعبو الإتحاد السكندرى الهجوم من أجل تحقيق هدف التعادل دون جدوى .

وفى منتصف الشوط الأول أشهر محمد يوسف حكم اللقاء الكارت الأحمر لأحمد هانى الذى أمسك الكرة بيده في إحدى هجمات الإتحاد المرتدة ، بعدها احرز هشام صلاح ظهير أيمن الإتحاد هدف لفريقه ألغاه حكم اللقاء بداعى لمس الكرة ليد أحد زملائه قبل دخولها المرمى

وفى الشوط الثانى هاجم الإتحاد السكندرى بضراوة من أجل تحقيق هدف التعادل وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى محمد بسام حارس سيراميكا الذى زاد عن مرماه بكل بسالة حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز سيراميكا على الإتحاد بهدف مقابل للاشئ .

تشكيل الإتحاد السكندرى :-

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانه – الحبيب حسن

خط الوسط : ناصر ناصر – خالد الغندور – عمرو صالح – عبد الغنى محمد

خط الهجوم : أحمد عيد – رجب عمران

تشكيل سيراميكا : -

حراسة المرمى: محمد بسام



خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.



خط الوسط: محمد توني

- محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.







