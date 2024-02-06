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أمير قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة تضافر الجهود لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

2/6/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) -- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم في مكتبه بقصر (لوسيل) وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لأمير قطر على جهود بلاده المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.
ووصل الوزير الأمريكي في وقت سابق اليوم إلى قطر قادما من مصر في إطار جولة له بالمنطقة هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر الماضي تشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية. (النهاية)

س س س / م م ج




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