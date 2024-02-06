أمير قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة تضافر الجهود لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) -- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم في مكتبه بقصر (لوسيل) وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لأمير قطر على جهود بلاده المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.
ووصل الوزير الأمريكي في وقت سابق اليوم إلى قطر قادما من مصر في إطار جولة له بالمنطقة هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر الماضي تشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية. (النهاية)
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