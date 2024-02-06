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الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا في قطر

2/6/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) -- تأهل الأردن اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (احمد بن علي) بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني نجح يزن النعيمات بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 53 وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني بالدقيقة 66 لتنتهي المباراة لصالح الأردن بنتيجة (2-0).
وينتظر الأردن في النهائي الذي سيقام يوم السبت المقبل على استاد (لوسيل) الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني الذي يجمع منتخبي قطر وإيران غدا الأربعاء على ملعب (الثمامة).
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) في 12 يناير الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير الجاري. (النهاية)

س س س / م ع ح ع



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