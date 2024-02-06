الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 2 (كونا) -- تأهل الأردن اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (احمد بن علي) بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني نجح يزن النعيمات بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 53 وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني بالدقيقة 66 لتنتهي المباراة لصالح الأردن بنتيجة (2-0).
وينتظر الأردن في النهائي الذي سيقام يوم السبت المقبل على استاد (لوسيل) الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني الذي يجمع منتخبي قطر وإيران غدا الأربعاء على ملعب (الثمامة).
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) في 12 يناير الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير الجاري. (النهاية)
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