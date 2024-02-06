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وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب اللبناني

2/6/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 2 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب اللبناني ووقف العمليات العسكرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الفرنسي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث بحث الجانبان أوضاع لبنان والمنطقة.
ونقل بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عن الوزير الفرنسي إشارته خلال الاجتماع إلى أن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار جولة تشمل عددا من الدول في سياق "المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وإبعاد الاخطار عنه".
وشدد سيجورنيه على أهمية انتخاب رئيس جديد للبنان "لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة".
ويشهد لبنان منذ نهاية أكتوبر 2022 فراغا في موقع رئاسة الجمهورية ولم يتمكن البرلمان حتى اليوم من انتخاب رئيس جديد بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية اللبنانية.
والتقى وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وبحث معه تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية لاسيما المتصلة بعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان
كما التقى الوزير الفرنسي وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب. (النهاية)

ا ي ب / م م ج



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