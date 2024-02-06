وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب اللبناني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 2 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب اللبناني ووقف العمليات العسكرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الفرنسي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث بحث الجانبان أوضاع لبنان والمنطقة.
ونقل بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عن الوزير الفرنسي إشارته خلال الاجتماع إلى أن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار جولة تشمل عددا من الدول في سياق "المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وإبعاد الاخطار عنه".
وشدد سيجورنيه على أهمية انتخاب رئيس جديد للبنان "لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة".
ويشهد لبنان منذ نهاية أكتوبر 2022 فراغا في موقع رئاسة الجمهورية ولم يتمكن البرلمان حتى اليوم من انتخاب رئيس جديد بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية اللبنانية.
والتقى وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وبحث معه تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية لاسيما المتصلة بعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان
كما التقى الوزير الفرنسي وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
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