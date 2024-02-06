أمين عام الجامعة العربية يدين التفجير الإجرامي في سوق شعبي بالصومال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 2 (كونا) -- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" التفجير "الإجرامي" الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية (مقديشو) اليوم الثلاثاء وأدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.
وشدد أبو الغيط على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "على ضرورة دعم القيادة الصومالية اليوم أكثر من أي وقت في حربها ضد الإرهاب والتطرف من أجل تثبيت وترسيخ الاستقرار والأمن".
وقدم أبو الغيط التعازي للشعب الصومالي وأهالي الضحايا بمصابهم الأليم.
وأفادت تقارير اخبارية اليوم الثلاثاء بأن 10 اشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار داخل سوق شعبي بالعاصمة الصومالية (مقديشو) وسط تقارير عن ضلوع حركة (الشباب) الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بتنفيذ الهجوم. (النهاية)
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