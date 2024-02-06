Wednesday, 07 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام الجامعة العربية يدين التفجير الإجرامي في سوق شعبي بالصومال

2/6/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 2 (كونا) -- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات" التفجير "الإجرامي" الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية (مقديشو) اليوم الثلاثاء وأدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.
وشدد أبو الغيط على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "على ضرورة دعم القيادة الصومالية اليوم أكثر من أي وقت في حربها ضد الإرهاب والتطرف من أجل تثبيت وترسيخ الاستقرار والأمن".
وقدم أبو الغيط التعازي للشعب الصومالي وأهالي الضحايا بمصابهم الأليم.
وأفادت تقارير اخبارية اليوم الثلاثاء بأن 10 اشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار داخل سوق شعبي بالعاصمة الصومالية (مقديشو) وسط تقارير عن ضلوع حركة (الشباب) الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بتنفيذ الهجوم. (النهاية)

ع ف ف / م م ج



MENAFN06022024000071011013ID1107818580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث