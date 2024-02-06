وسائل إعلام أمريكية: مقتل 3 أشخاص بسبب العواصف الشتوية في كاليفورنيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة أشخاص بسبب العواصف الشتوية العاتية التي ضربت ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية يومي الأحد والاثنين مشيرة إلى أن العواصف تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات.
وذكرت شبكة (أن.بي.سي نيوز) أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب سقوط أشجار خلال العواصف التي وصفتها الجهات الرسمية بأنها "ذات تأثيرات خطيرة وربما تهدد الحياة".
وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية أن مدينة (لوس أنجلس) شهدت خلال اليومين الماضيين ثالث أعلى معدل تساقط أمطار في تاريخها على مدى يومين.
وكشفت في نشرة توضيحية أن "تهديد الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة يتمدد من جنوب كاليفورنيا إلى مناطق الصحراء الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء".
وقالت قناة الطقس الأمريكية إن سرعة الرياح تجاوزت في بعض الحالات 100 ميل في الساعة.
وحشد حاكم ولاية كاليفورنيا أكثر من 8300 من عناصر الحرس الوطني للاستجابة للعواصف المصحوبة "برياح عاتية وأمطار مدمرة وتساقط ثلوج كثيفة" كما أعلن حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات بينها لوس أنجلس. (النهاية)
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