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وسائل إعلام أمريكية: مقتل 3 أشخاص بسبب العواصف الشتوية في كاليفورنيا

2/6/2024 2:40:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة أشخاص بسبب العواصف الشتوية العاتية التي ضربت ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية يومي الأحد والاثنين مشيرة إلى أن العواصف تسبب كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل والشركات.
وذكرت شبكة (أن.بي.سي نيوز) أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب سقوط أشجار خلال العواصف التي وصفتها الجهات الرسمية بأنها "ذات تأثيرات خطيرة وربما تهدد الحياة".
وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية أن مدينة (لوس أنجلس) شهدت خلال اليومين الماضيين ثالث أعلى معدل تساقط أمطار في تاريخها على مدى يومين.
وكشفت في نشرة توضيحية أن "تهديد الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة يتمدد من جنوب كاليفورنيا إلى مناطق الصحراء الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء".
وقالت قناة الطقس الأمريكية إن سرعة الرياح تجاوزت في بعض الحالات 100 ميل في الساعة.
وحشد حاكم ولاية كاليفورنيا أكثر من 8300 من عناصر الحرس الوطني للاستجابة للعواصف المصحوبة "برياح عاتية وأمطار مدمرة وتساقط ثلوج كثيفة" كما أعلن حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات بينها لوس أنجلس. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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