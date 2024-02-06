وزيرا الخارجية الجزائري والأمريكي يتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزير عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن تبادلا خلاله وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن "مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط".
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وفي الختام اتفق الوزيران على "تعزيز التواصل بناء على تطورات الأوضاع في الميدان وداخل مجلس الأمن". (النهاية)
م ر / ر ج
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