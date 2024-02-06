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وزيرا الخارجية الجزائري والأمريكي يتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع في غزة

2/6/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزير عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن تبادلا خلاله وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن "مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط".
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وفي الختام اتفق الوزيران على "تعزيز التواصل بناء على تطورات الأوضاع في الميدان وداخل مجلس الأمن". (النهاية)

م ر / ر ج



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