محكمة أمريكية تقضي بعدم حصانة ترامب في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أصدرت محكمة استئناف فيدرالية اليوم الثلاثاء حكما ينص على أن الرئيس السابق دونالد ترامب ليست له حصانة رئاسية تحول دون اتهامه في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة للأقوال التي كررها ترامب حول هذه القضية مشددا على أنه يتمتع بحصانة رئاسية لأن الأحداث التي يحاكم بسببها وقعت أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وجاء في حكم المحكمة الموجودة في العاصمة واشنطن والذي حظي بإجماع القضاة الثلاثة المكلفين بالنظر في مسألة الحصانة "فيما يتعلق بهذه القضية الجنائية أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب (وليس الرئيس) وله الحق في جميع الدفاعات (القانونية) التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
وأضاف محضر الحكم "لا يمكننا أن نقبل ادعاء الرئيس السابق ترامب بأن الرئيس لديه سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها تحييد الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية".
وتابع "لا يمكننا أن نوافق على ادعائه الواضح بأن السلطة التنفيذية لديها تفويض مطلق لانتهاك حقوق المواطنين الأفراد في التصويت وفرز أصواتهم" في إشارة إلى أن ترامب حاول تغيير نتائج الانتخابات الماضية متحدثا حينها عن تزوير ومشاكل في التصويت وفرز الأصوات.
كما أن ترامب متهم بالضلوع في تحريض حشد من أنصاره على اقتحام الكونغرس فيما بات يعرف في الولايات المتحدة بأحداث 6 يناير وهي أحداث اقتحم خلالها مناصرو ترامب جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس كانت تتم خلالها المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومنحت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن ترامب مهلة حتى 12 فبراير الجاري لاستئناف حكمها الصادر اليوم وقد أكدت حملة الرئيس السابق أنها ستستأنف الحكم.
وقبل أيام قررت القاضية المكلفة بمحاكمة ترامب في هذه القضية تأجيل موعد محاكمته من 4 مارس المقبل إلى أجل غير مسمى وهو ما يعتبر انتصارا لترامب الذي طالما طالب بأن تؤجل المحاكمة حتى تجرى الانتخابات في مطلع نوفمبر المقبل.
وتتم متابعة ترامب في عدد من القضايا أبرزها محاولة تغيير نتائج الانتخابات وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بعد نهاية رئاسته حيث نقل صناديق تحتوي بعض أسرار الدولة إلى منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا. (النهاية)
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