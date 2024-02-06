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محكمة أمريكية تقضي بعدم حصانة ترامب في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية

2/6/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 2 (كونا) -- أصدرت محكمة استئناف فيدرالية اليوم الثلاثاء حكما ينص على أن الرئيس السابق دونالد ترامب ليست له حصانة رئاسية تحول دون اتهامه في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة للأقوال التي كررها ترامب حول هذه القضية مشددا على أنه يتمتع بحصانة رئاسية لأن الأحداث التي يحاكم بسببها وقعت أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وجاء في حكم المحكمة الموجودة في العاصمة واشنطن والذي حظي بإجماع القضاة الثلاثة المكلفين بالنظر في مسألة الحصانة "فيما يتعلق بهذه القضية الجنائية أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب (وليس الرئيس) وله الحق في جميع الدفاعات (القانونية) التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
وأضاف محضر الحكم "لا يمكننا أن نقبل ادعاء الرئيس السابق ترامب بأن الرئيس لديه سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها تحييد الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية".
وتابع "لا يمكننا أن نوافق على ادعائه الواضح بأن السلطة التنفيذية لديها تفويض مطلق لانتهاك حقوق المواطنين الأفراد في التصويت وفرز أصواتهم" في إشارة إلى أن ترامب حاول تغيير نتائج الانتخابات الماضية متحدثا حينها عن تزوير ومشاكل في التصويت وفرز الأصوات.
كما أن ترامب متهم بالضلوع في تحريض حشد من أنصاره على اقتحام الكونغرس فيما بات يعرف في الولايات المتحدة بأحداث 6 يناير وهي أحداث اقتحم خلالها مناصرو ترامب جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس كانت تتم خلالها المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومنحت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن ترامب مهلة حتى 12 فبراير الجاري لاستئناف حكمها الصادر اليوم وقد أكدت حملة الرئيس السابق أنها ستستأنف الحكم.
وقبل أيام قررت القاضية المكلفة بمحاكمة ترامب في هذه القضية تأجيل موعد محاكمته من 4 مارس المقبل إلى أجل غير مسمى وهو ما يعتبر انتصارا لترامب الذي طالما طالب بأن تؤجل المحاكمة حتى تجرى الانتخابات في مطلع نوفمبر المقبل.
وتتم متابعة ترامب في عدد من القضايا أبرزها محاولة تغيير نتائج الانتخابات وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بعد نهاية رئاسته حيث نقل صناديق تحتوي بعض أسرار الدولة إلى منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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