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وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان آخر تطورات الاوضاع في غزة

2/6/2024 2:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء آخر تطورات المنطقة خاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن الوزيرين بحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمساعي السياسية والمبادرات المطروحة لوقف الحرب ضد قطاع غزة.
وبحسب البيان ناقش الوزيران كذلك "موضوع تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى أهالي غزة". (النهاية)

م و




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