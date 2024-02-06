السعودية ومصر تدينان حادث إطلاق النار في تركيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- دانت السعودية ومصر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة (اسطنبول) التركية اليوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان "موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب" معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال وعن صادق العزاء والمواساة لذوي المتوفين وللحكومة والشعب التركي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وفي القاهرة أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها الشديدة "لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا" معربة عن تضامنها الكامل مع (أنقرة) في هذا الظرف الدقيق ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن هجوما وقع أمام مجمع المحاكم الرئيس في منطقة (تشاغلايان) بمدينة (إسطنبول) وقتل خلاله شخصان وأصيب خمسة آخرون بينهم شرطيان.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه تم القبض على امرأة ورجل أطلقا النار على نقطة التفتيش أمام المحكمة.
كما أعلن يرليكايا أن "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار".
يذكر أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري مدرج في قوائم المنظمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (النهاية)
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