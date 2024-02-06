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السعودية ومصر تدينان حادث إطلاق النار في تركيا

2/6/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 2 (كونا) -- دانت السعودية ومصر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة (اسطنبول) التركية اليوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان "موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب" معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال وعن صادق العزاء والمواساة لذوي المتوفين وللحكومة والشعب التركي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وفي القاهرة أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها الشديدة "لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا" معربة عن تضامنها الكامل مع (أنقرة) في هذا الظرف الدقيق ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن هجوما وقع أمام مجمع المحاكم الرئيس في منطقة (تشاغلايان) بمدينة (إسطنبول) وقتل خلاله شخصان وأصيب خمسة آخرون بينهم شرطيان.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه تم القبض على امرأة ورجل أطلقا النار على نقطة التفتيش أمام المحكمة.
كما أعلن يرليكايا أن "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار".
يذكر أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري مدرج في قوائم المنظمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (النهاية)

ع ش / ع ف ف / م ع ح ع




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