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عادل إمام: المصريين مش هيقبلوا حد يعمل مشاكل بين الأقباط والمسلمين

2/6/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال الزعيم عادل إمام، في ندوته الأرشيفية التي عرضتها قناة القاهرة الوثائقية بعنوان "تحديات القرن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2000: "مصر شعب واعي تماما، ولن يقبل ان حد يعمل مشاكل بين الاقباط والمسلمين، انا فخور بالأزهر لانه مصري وفخور بالكنسية المصرية إنها مصرية وأول كنيسة في العالم كانت قبطية، والمصريين مختلفين في اى حاجة، وانا سعيد اننا مصريين وسعيد باقباط مصر والازهر، وسعيد ان اى حد ييجي مصر يتبسط".
وعن تعاونه مع نجله المخرج رامي إمام، قال ساخراً: "المخرج الوحيد الى اتخانقت معاه هو رامي امام، وانا عاملته كابني وهو عاملني انى ابوه، اختلفنا في حاجات كتير واتضح بعد كدا ان هو الصح".
وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.









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