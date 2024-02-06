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عادل إمام فى ندوة أرشيفية: محمود حميدة ممثل جيد وأحلى أدوار سعيد صالح عملها معايا

2/6/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث الزعيم عادل إمام، في الندوة الأرشيفية التي أذاعتها قناة القاهرة الوثائقية من مشاركته في معرض الكتاب لعام 2000، عن علاقته ببعض أصدقائه الفنانين من الوسط الفني، مثل الفنان محمود حميدة والنجم الكبير الراحل سعيد صالح.



وقال الزعيم في الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان: "محمود حميدة مهتم بشغله وبيعمل أفلام جيدة وهو ممثل جيد اشتغلنا سوا في فيلم شمس الزناتي"، وعن علاقته بالنجم الراحل سعيد صالح، قال الزعيم: "احلى أدوار سعيد صالح فى السينما عملها معايا".



وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.
















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