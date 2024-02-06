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عادل إمام فى ندوة أرشيفية: كنت أول عربى يتم اختياري سفيرا للنوايا الحسنة

2/6/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Youm7) عرضت قناة القاهرة الوثائقية ندوة أرشيفية للزعيم عادل إمام، بعنوان "تحديات القرن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 32 لعام 2000، بإدارة الكاتب الدكتور سمير سرحان، والتى تحدث فيها عن تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة والقضية الفلسطينيية.



وقال الزعيم خلال الندوة: "فخور إنى أول عربي اختير لهذه المنظمة، وشوفت مرة صورة لاودري هوبر ماسكة طفل أفريقي مش لاقي ياكل، ولم أكن أتصور أنى يوماً ما هكون سفير زيها، وأقدر أخدم بلدي ومصر وكل اللاجئين في العالم".



وسبق وأعلنت قناة "الوثائقية" عن البرومو الخاص بالندوة مع عرض مشاهد من الأفلام التي تحدث عنها الزعيم عادل إمام خلال الندوة، إذ كشف الزعيم العديد من الحكايات عن أفلامه التي قدمها خلال مشواره السينمائى الطويل والذى امتد لأكثر من 60 عاماً، حيث نُظمت الندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.



وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.












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