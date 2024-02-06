الزعيم يتحدث فى ندوة أرشيفية عن علاقته بهنيدي وحقيقة صورته على الجنيه

(MENAFN
- Youm7) سرد الزعيم عادل إمام موقفا ساخرا في ندوته الأرشيفية التي أذاعتها قناة القاهرة الوثائقية من مشاركته في معرض الكتاب لعام 2000، والتي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان.
وقال الزعيم: "مرة وقفني واحد قالي هو حقيقي انك هتسدد ديون مصر وصورتك تبقى على الجنيه؟ قولتله الحكومة ولا محتاجاني ولا محتاجة حد، قولتله دي نكتة، انتوا فاكرين تحت القبة شيخ ولا ايه".
وعن الفنان محمد هنيدي، قال الزعيم: "استعنت بهنيدي في افلامي، وكنت بكتب ادواره بايدي لاقتناعي بموهبته، وكل واحد له أسلوبه".
وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.
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