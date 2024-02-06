دنيا المصرى ابنة رياض الخولى فى حق عرب وزوجة أحمد رزق فى بيت الرفاعى

MENAFN - Youm7) حالة من النشاط الفني تعيشه الفنانة دنيا المصرى حاليا في رمضان المقبل 2024، حيث تشارك في بطولة مسلسل "حق عر ب" بطولة النجم أحمد العوضى، حيث تجسد شخصية "سميحة" وهى ابنة الفنان رياض الخولى في أحداث المسلسل، مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

دنيا المصرى 21

كما تشارك دنيا المصرى في بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، إذ تقدم دنيا شخصية داليا زوجة الفنانة أحمد رزق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى شعبى .

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى







