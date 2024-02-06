4 خطوات لتجنب ظهور الجفاف على الجلد والحصول على بشرة رطبة

(MENAFN
- Youm7) تهتم كثير من الفتيات بالعناية الكاملة لأجسادهن ، وجعل بشرتهن رطبة وناعمة، مما
يعطيهن جمال وراحة، ويساهم في تقدم صحتهن العقلية والنفسية، والعناية بالبشرة أصبح سهلا من خلال اختيار ما يناسب بشرتك من مرطبات وزيوت، ولكي تكون الخطوات بسيطة للعناية بجسدك وجعله ناعما بعيدا عن ظهور علامات الجفاف وتشقق الجلد، إليك بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع bionyx
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منتجات العناية بالبشرة
تحظى منتجات العناية بصحة الجلد وجعله رطب بالكثير من التفكير وطرح التساؤلات عن المنتج الأكثر ترطيبا، ووفقا لخبراء التجميل تعد المرطبات المحتوية على حمض الهيالورونيك و هيالورونات الصوديوم ذات الجزئيات المنخفضة
والجلسرين هى المركبات المفضلة
لما توفره لجلد البشرة من ترطيب بشكل أعمق والحفاظ على جلد منتعش غير جاف.
ترطيب البشرة
تجنب التعرض للشمس
التعرض لأشعة الشمس يجعل البشرة جافة ويلحق بها الضرر ببقائها جافة، ولحماية صحة البشرة من تأثيرات أشعة الشمس فإن استعمال واقي الشمس الغني بالعناصر الطبيعية يعمل على تعزيز وحماية البشرة من الجاف.
أقنعة الوجه
استعمال أقنعة الوجه يحول البشرة من جافة إلى ناعمة، والمهم عند استعمال القناع الحرص على اقتناء أقنعة تحتوي على زيوت وعناصر مرطبة كزيوت جوز الهند والصبار وأيضا احتوائها على الفيتامينات المهمة التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة.
استمعال قناع الوجه
النظام الغذائي
إلى جانب الاهتمام باستعمال منتجات ترطيب البشرة والحصول على بشرة ناعمة يجب الاهتمام أيضا بالتوازن في النظام الغذائي وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الماء كالخس والخيار والطماطم والسبانخ والفطر والبطيخ والفراولة لأنها تمنح الجسم والجلد الرطوبة وتحافظ عليه من الجفاف،
وتجنب تناول القهوة والسكر والملح بكميات كبيرة لأنها تساهم بشكل كبير في جفاف الجلد.
طعام صحي
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