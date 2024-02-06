4 خطوات لتجنب ظهور الجفاف على الجلد والحصول على بشرة رطبة

MENAFN - Youm7) تهتم كثير من الفتيات بالعناية الكاملة لأجسادهن ، وجعل بشرتهن رطبة وناعمة، ممايعطيهن جمال وراحة، ويساهم في تقدم صحتهن العقلية والنفسية، والعناية بالبشرة أصبح سهلا من خلال اختيار ما يناسب بشرتك من مرطبات وزيوت، ولكي تكون الخطوات بسيطة للعناية بجسدك وجعله ناعما بعيدا عن ظهور علامات الجفاف وتشقق الجلد، إليك بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع bionyx





منتجات العناية بالبشرة

تحظى منتجات العناية بصحة الجلد وجعله رطب بالكثير من التفكير وطرح التساؤلات عن المنتج الأكثر ترطيبا، ووفقا لخبراء التجميل تعد المرطبات المحتوية على حمض الهيالورونيك و هيالورونات الصوديوم ذات الجزئيات المنخفضة

والجلسرين هى المركبات المفضلة

لما توفره لجلد البشرة من ترطيب بشكل أعمق والحفاظ على جلد منتعش غير جاف.

ترطيب البشرة





تجنب التعرض للشمس

التعرض لأشعة الشمس يجعل البشرة جافة ويلحق بها الضرر ببقائها جافة، ولحماية صحة البشرة من تأثيرات أشعة الشمس فإن استعمال واقي الشمس الغني بالعناصر الطبيعية يعمل على تعزيز وحماية البشرة من الجاف.

أقنعة الوجه

استعمال أقنعة الوجه يحول البشرة من جافة إلى ناعمة، والمهم عند استعمال القناع الحرص على اقتناء أقنعة تحتوي على زيوت وعناصر مرطبة كزيوت جوز الهند والصبار وأيضا احتوائها على الفيتامينات المهمة التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة.

استمعال قناع الوجه





النظام الغذائي

إلى جانب الاهتمام باستعمال منتجات ترطيب البشرة والحصول على بشرة ناعمة يجب الاهتمام أيضا بالتوازن في النظام الغذائي وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الماء كالخس والخيار والطماطم والسبانخ والفطر والبطيخ والفراولة لأنها تمنح الجسم والجلد الرطوبة وتحافظ عليه من الجفاف،

وتجنب تناول القهوة والسكر والملح بكميات كبيرة لأنها تساهم بشكل كبير في جفاف الجلد.

طعام صحي







