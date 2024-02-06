أشياء غير متوقعة قد تكون ناتجة عن عوامل وراثية.. قلة النوم بينها

MENAFN - Youm7) يعتقد بعض الناسأن تأثرنا بالجينات والوراثة يظهر في لون العينين أو الشعر أو البشرة، وأحيانًا في بعض الأمراض الوراثية، ولكن الأمر أعمق من ذلك فهناك بعض السلوكيات أو التفضيلات تكون سمة وراثية، لذلك نقدم لك بعض الخصائص التي قد تكون لديك ولكنك لا تعلم أنها انتقلت وراثياً إليك وفقاً لموقع "brightside".





قد يكفيك النوم 4 ساعات فقط

من المعروف أنك يجب أن تنام 8 ساعات للحفاظ على جسمك، ولكن هناك بعض الأشخاص ينامون أقل من ذلك دون أن يحدث لهم أي آثار جانبية، وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم النخبة النائمون، ينام هؤلاء الأشخاص من 4 إلى 6 ساعات ويشعرون بأنهم أخذوا كفايتهم من النوم بفضل الجينات، حيث يعمل أحد الجينات على إزالة السموم من الدماغ والجسم أثناء النوم مما يجعلهم ينامون بشكل أكثر كفاءة من الأشخاص الآخرين.





تحمل الألم والطعام الحار

إذا كنت تستطيع تحمل الألم والطعام الحار أو لا تتحمله على الإطلاق، فهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون الوراثة هي المسؤولة عن ذلك.





العزلة والانفتاح

هناك ارتباط وثيق بين الجينات والحزن، فتلك الجينات قد تؤثر على حاجتنا إلى التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة، فهناك أشخاص تكون اجتماعية وأشخاص تفضل العزلة.

العطس في الشمس صفة وراثية

من المعروف أن العطس قد يكون سببه انفلونزا أو حساسية، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة "العطس الضوئي"، ويحدث لهم ذلك عندما يتعرضون للضوء الساطع فجأة، فهذا العطس الضوئي يعد سمة وراثية.

استجابتك للكافيين

بعض الأشخاص يفضلون القهوة حيث أنها تكون روتين يومي لهم، بينما البعض الآخر لا يستطيعون تحمل الكافيين، ويرجع سبب ذلك الاختلاف إلى وجود جين يتحكم في التمثيل الغذائي للكافيين لدينا، كما أنه يحدد مدى استجابة الجسم للكافيين.

تناول طعام حارعادات يومية





