أشياء غير متوقعة قد تكون ناتجة عن عوامل وراثية.. قلة النوم بينها

(MENAFN
- Youm7) يعتقد بعض الناس
أن تأثرنا بالجينات والوراثة يظهر في لون العينين أو الشعر أو البشرة، وأحيانًا في بعض الأمراض الوراثية، ولكن الأمر أعمق من ذلك فهناك بعض السلوكيات أو التفضيلات تكون سمة وراثية، لذلك نقدم لك بعض الخصائص التي قد تكون لديك ولكنك لا تعلم أنها انتقلت وراثياً إليك وفقاً لموقع "brightside".
قد يكفيك النوم 4 ساعات فقط
من المعروف أنك يجب أن تنام 8 ساعات للحفاظ على جسمك، ولكن هناك بعض الأشخاص ينامون أقل من ذلك دون أن يحدث لهم أي آثار جانبية، وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم النخبة النائمون، ينام هؤلاء الأشخاص من 4 إلى 6 ساعات ويشعرون بأنهم أخذوا كفايتهم من النوم بفضل الجينات، حيث يعمل أحد الجينات على إزالة السموم من الدماغ والجسم أثناء النوم مما يجعلهم ينامون بشكل أكثر كفاءة من الأشخاص الآخرين.
تحمل الألم والطعام الحار
إذا كنت تستطيع تحمل الألم والطعام الحار أو لا تتحمله على الإطلاق، فهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون الوراثة هي المسؤولة عن ذلك.
العزلة والانفتاح
هناك ارتباط وثيق بين الجينات والحزن، فتلك الجينات قد تؤثر على حاجتنا إلى التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة، فهناك أشخاص تكون اجتماعية وأشخاص تفضل العزلة.
العطس في الشمس صفة وراثية
من المعروف أن العطس قد يكون سببه انفلونزا أو حساسية، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة "العطس الضوئي"، ويحدث لهم ذلك عندما يتعرضون للضوء الساطع فجأة، فهذا العطس الضوئي يعد سمة وراثية.
استجابتك للكافيين
بعض الأشخاص يفضلون القهوة حيث أنها تكون روتين يومي لهم، بينما البعض الآخر لا يستطيعون تحمل الكافيين، ويرجع سبب ذلك الاختلاف إلى وجود جين يتحكم في التمثيل الغذائي للكافيين لدينا، كما أنه يحدد مدى استجابة الجسم للكافيين.
تناول طعام حار
عادات يومية
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