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9 علامات على إفراطك في العطاء.. قدر نفسك عشان محدش يستغلك

2/6/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Youm7) بعض الناس يحبون أن يكونوا محبوبين من الجميع ويريدون إسعاد الجميع وأن يعيش جميع المحيطين بهم في سلام،
مما يجعلهم يقدمون الكثير من التنازلات والتضحيات، لكن في كثير من الأحيان قد يؤدي ذلك إلى استغلال طيبتك من قبل الآخرين ويرون طيبتك هي نقطة ضعفك ويستغلونها لأغراضهم الخاصة، لذلك يجب عليك أن تقدر نفسك أولاً ثم تفكر في الآخرين، نقدم لك في ذلك التقرير الأشياء التي قد تحدث لك عندما تقوم بتلك التنازلات وفقاً لموقع "Brightside".



- تبخل على نفسك لشراء شيء لشخص آخر
نعتقد في كثير من الأحيان أنه عندما
لا نشتري شيئًا نريده، يمكننا إثبات شيء ما لأشخاص آخرين. على سبيل المثال، نعتقد أن الزوج سيحب ذلك إذا لم تشتر زوجته شيئًا تريده أو تحتاجه لإفساح المجال لاحتياجاته. لكن في الواقع، ينتهي الأمر بالناس إلى الاعتقاد بأن هذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. وإذا لم نتمكن من إنفاق المال أو الوقت على أنفسنا، فسيعتقد الآخرون أننا لا نستحق ذلك.



- لا تحب جسدك
في العالم الحديث، قد يكون من الصعب أن تحب جسمك غير المثالي: جميع أغلفة المجلات وصفحات الويب التي نعرضها تحتوي على صور لعارضات مثاليات بدون تجاعيد أو وزن زائد. لذلك، بالطبع، تعاني العديد من النساء من عقدة النقص بسبب ذلك. لكن الجمال نسبي للغاية. بعض الناس سوف يعتقدون أنك تبدو وكأنك نموذج مثالي للجمال، والبعض الآخر لن يفعل ذلك. لذا، في النهاية، لا يهم إذا كان لديك تجاعيد، فستجد شخصًا يحبك على ما أنت عليه.



- لا تعبر عن آرائك
الشخص المهووس بإرضاء الآخرين غالبًا ما لا يكون واثقًا بنفسه ولا وجهات نظره، وكثيرًا ما يخشى أن يعبر عن آرائه خوفًا من أن تسبب إزعاجًا للمحيطين به أو لا تتفق معهم ويخاف أن يقول رأيًا ويتضح أنه لا يتفق عليه الآخرين.



- لا تثق بنفسك وتطلب النصيحة طوال الوقت
الإفراط في النقد الذاتي وعدم الرضا عن نفسك يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، الأشخاص الذين لا يؤمنون بأنفسهم ويبحثون عن النصائح غالبًا ما يصبحون ضحايا لتلاعب شخص آخر.



- تحاول ألا تقول لا
كثير من الناس غير قادرين على قول لا لأنهم يريدون موافقة الآخرين، والسبب هو أنهم لم يحصلوا على ما يكفي من الحب من والديهم، وكان عليهم أن يعملوا بجد ليستحقوا ذلك، لذلك عندما تعلم أنه يجب كسب الحب تحاول أن تكون جيدًا للجميع عندما تصبح بالغاً، يعد هذا أمرًا مناسباً حقاً للآخرين ولكنه صعب جداً بالنسبة لك.



- تسامح الآخرين حتى لو أساءوا إليك
عندنا تسامح الشخص الذي لا يحترمك ويتطاول عليك فسيكون من الصعب عليك إيجاد طريقة للخروج من تلك العلاقة المسيئة، كما أن ذلك الشخص سيستغل ذلك لصالحه.



- تفعل أشياء ضد مصلحتك
عندما تقوم بفعل شيء لتلبية احتياجات أصدقائك وأقاربك حتى لو كان ذلك الشيء سيضر بمصلحتك الخاصة فهذا يعتبر شيء سيء، فبعض التضحيات التي تقدمها ليست ضرورية خاصة إذا كانت ستضر بمصلحتك الشخصية.



- الاستخفاف بوقت عملك الحر
لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يعملون حقاً، بل يحصلون على أموال فقط، ذلك لأنه لا أحد يراك في الواقع تعمل: فأنت لا تذهب إلى المكتب كل يوم، ولا أحد يرى مدى تعبك، وما زلت تحصل على أموال، ولهذا السبب يرغب المحيطون بك في كثير من الأحيان في جعلك تفعل المزيد من الأشياء في المنزل لأنك في المنزل على أي حال، وهم لا يهتمون بأن لديك وظيفة حقيقية يجب القيام بها ولا يحترمون وقت وظيفتك هذه.



- لا تخصص وقتاً للراحة
عندما تقوم بكل المهام بنفسك دون طلب المساعدة فإنك تشعر بالإرهاق الشديد لدرجة أنك لا تستطيع حتى الاستمتاع بحياتك بعد الآن وهذا يدل على أنك لا تحب نفسك بما يكفي لتمنحها الراحة وتجعلها أولولية.
















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