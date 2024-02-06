معنديش حاجة البسها.. لماذا تشتري النساء ملابس أكثر من الرجال وتظل غير راضية؟

MENAFN - Youm7) "معنديش حاجة البسها"، غالبًا ما نسمع هذه العبارة من امرأة تقف أمام دولاب متخم بالملابس، ولكنها تشعر بالإحباط والانزعاج أمامه وتشعر أنها ليس لديها ما يكفي من الملابس المناسبة للظهور بشكل لائق. في محاولة للإجابة عن هذا التساؤل قارن مصمم الأزياء الرجالية البريطاني مايكل فراكوياك عبر مقال بحسابه على موقعlinkedin عادات الشراء الرجالية والنسائية في الأزياء، ليجيب كذلك عن سؤال "لماذا تشتريالنساءملابس أكثر من الرجال وتظل غير راضية عن دولابها؟".











متاجر أكثر

وقال إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء يشترين ملابس أكثر من الرجال هو أن عدد المتاجر التي تلبي احتياجات النساء أكثر من الرجال، ففي معظم مراكز التسوق، تلبي نسبة أعلى من متاجر الملابس احتياجات النساء وهذا يعني أنه من الأسهل على النساء العثورعلى الملابس التي يفضلنها، مما يؤدي بدوره إلى المزيد من عمليات الشراء.

اختلاف الهدف من الشراء

سبب آخر أوضحه مصمم الأزياء، هو أن الرجال بشكل عام أكثر اقتصادا عندما يتعلق الأمر بشراء الملابس، حيث يرى الرجال أن الملابس ضرورة، بينما تعتبرها النساء وسيلة للتعبير عن أنفسهن، وهذا يعني أن النساء أكثر ميلاً إلى شراء مجموعة متنوعة من الملابس، في حين أن الرجال سيلتزمون ببعض القطع الأساسية التي يعرفون أنهم يحبونها وسيرتدونها كثيرًا.

















الضغوط المجتمعية

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت دراسة حديثة أن التوقعات المجتمعية والضغوط المجتمعية تلعب دورًا كبيرًا في شراء النساء للملابس أكثر من الرجال. يتوقع المجتمع من النساء أن يظهرن بأفضل حالاتهن دائمًا وأن يواكبن أحدث اتجاهات الموضة.



هذا الضغط للتوافق مع التوقعات المجتمعية يمكن أن يؤدي إلى شعور النساء بالحاجة إلى تحديث خزانة ملابسهن باستمرار.يمكن رؤية هذا الضغط المجتمعي في صناعة الإعلان، حيث يتم تصوير النساء في كثير من الأحيان على أنهن بحاجة إلى أن تكون مثالية، وهذا بدوره يخلق ضغطًا على النساء لشراء ملابس جديدة باستمرار لتلبية هذه التوقعات.