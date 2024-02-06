Wednesday, 07 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 3550 جنيها

2/6/2024 2:38:21 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الذه في مصر اليوم الثلاثاء وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 3550 جنيها للجرام، وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب بالأسواق وزيادة في الطلب على الذهب في السوق.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4060 جنيها.

عيار 21 يسجل 3550 جنيها.
عيار 18 يسجل 3040 جنيها.
عيار 14 يسجل 2363 جنيها.
الجنيه الذهب 28400 جنيه.
الطلب على الذهب في الصين

يقترب العام القمري الجديد في الصين والمقرر أن يبدأ في 10 فبراير القادم، لتبدأ عطلة طويلة في الأسواق الصينية تصل إلى 8 أيام، ومن المعتاد أن ترتفع مشتريات الذهب في الصين خلال هذه العطلة.

استمرت مشتريات الذهب في الزيادة العام الماضي حتى مع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. فالأسعار المرتفعة للذهب لم تحبط المشترين في الفترة التي سبقت عطلة هذا العام.
جميع الدلائل تشير إلى أن مبيعات الذهب للمستهلكين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ستكون قوية للغاية هذا العام، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب يخلق في الواقع حافزًا إضافيًا للناس للشراء حيث يرون المعدن النفيس أصل تتزايد قيمته مع الوقت.
أشار مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب في الصين بعملة اليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%، وهو عائد جذاب للغاية مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.
وفقًا لجمعية الذهب الصينية تجاوز استهلاك الذهب في الصين 1000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 9٪ بشكل عام، مع ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة 8٪ بينما ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأكثر من 15% خلال السنة الماضية.








MENAFN06022024000132011024ID1107818563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث