توقعات أسعار الذهب فى مصر بعد خسارة الجرام 500 جنيه.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية حية حول هبوط سعر الذهب في مصر وتوقعات الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة بعد بعد هبوط الأسعار من مستويات 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21 إلى مستويات 3500 جنيه.
الذهب العالمي
تشهد
أسعار الذهب
العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%.
تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق جولد بيليون.
البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس
البنك الفيدرالي
جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.
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