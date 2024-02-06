توقعات أسعار الذهب فى مصر بعد خسارة الجرام 500 جنيه.. فيديو

MENAFN - Youm7) قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية حية حول هبوط سعر الذهب في مصر وتوقعات الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة بعد بعد هبوط الأسعار من مستويات 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21 إلى مستويات 3500 جنيه.





الذهب العالمي

تشهد

أسعار الذهب

العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%.تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق جولد بيليون.البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيسالبنك الفيدراليجيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.