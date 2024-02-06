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فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من مبادرة معدتك شركتك

2/6/2024 2:38:21 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " تم فتح باب التقديم للدفعة الرابعة بمبادرة "معدتك شركتك"، وذلك تزامنا مع الاحتفال بتخرج متدربى الدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"
الأسبوع الماضى.



ويهدف التدريب إلى تنمية وتطوير القدرات والمهارات الشخصية لدى المتدربين، بما في ذلك المهارات القيادية والمؤسسية، بالإضافة إلى أهم الجوانب المالية والقانونية الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات ، بالإضافة إلي تدريب وتأهيل المتدربين من مختلف محافظات مصر ليصبحوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر، ليس هذا فقط ، فمن ضمن الاهداف هو التدريب التثقيفي والمالي والقانوني لتمكين المتدربين من مهارات إضافية لضمان النجاح في حياتهم المهنية.



الجدير بالذكر ان البرنامج التدريبى يتم تحت مظلة مبادرة " ابدأ " بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وعن الحوافز التي سيحصل عليها المتدربون فهي كالآتى:
أولا : سيحصل جميع المتدربين على الزى الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعى)



ثانيا: يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح وشنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.



ثالثا: رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.



رابعا: فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.



-خامسا سيحصل المتدربون على القيادة والتشغيل على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية .





ومتاح حاليا التقديم للدفعة الرابعة من خلال هذا الرابط:


















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