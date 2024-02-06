البورصة: تنفيذ صفقة على المتحدة للتجارة بقيمة 136 مليون جنيه

MENAFN - Youm7) كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الاستهلاكية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 16.7 مليون سهم بقيمة 136 مليون جنيه، وصفقة على شركة شارم توداى للمنشآت الفندقية بحجم تداول 13.3 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون جنيه، وشركة بيورس للصناعات الغذائية والمشروبات والمياه بحجم تداول 12 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.





وحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17.8 مليون سهم بقيمة 167.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 64 عملية.





وكانت

البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.945 تريليون جنيه.







وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 28.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.72%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 280.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 66.2 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11610 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9486 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6550 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1471 نقطة.