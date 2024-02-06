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مثقفون بمعرض الكتاب: الثقافة الرقمية خلقت نافذة للكتابة الإبداعية

2/6/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت القاعة الدولية
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مبدعون وجوائز" بحضور الكاتب الروائي والقاص أحمد طوسون، والكاتب الروائي الباحث في التاريخ رامي رأفت، وأدارت الندوة منى الدالي.


جانب من الندوة


وأشار الكاتب أحمد طوسون إلى أن الكتابة إشباع ذاتي في الأساس، وقليل ونادر ما نجد كاتبا متفرغا للكتابة، كما أنه دفع ضريبة من حياته، وتحملت أسرته بعض الصعوبات من أجل الكتابة، مؤكدًا على أن المشهد الثقافى يشبه حالة انفجار فى كل شيء، ولكن التراكم هو ما يغربل ويقدم الجيد، كما أن الخطر ألا يكون هناك تعامل مع المثقف مثل التعامل مع الفنان.

كما أكد طوسون أن الثقافة الرقمية لعبت دورًا كبيرًا ومؤثرًا في الكتابة الإبداعية، فقد أعطت للكاتب واجهة نافذة إعلامية ينشر من عبرها ما يريد، وتساءل خلال حديثه عن كيف يمكن لنا مخاطبة أطفال الغد ليجيب أن هذا يأخذنا إلى الإشارة لما نحتاجه مناسبًا للمستقبل.

من جهته، قال الكاتب الروائي والباحث في التاريخ رامي رافت: إن تجربة الكتابة تختلف من كاتب لآخر، فهي ذاتية في المقام الأول، فهى بالنسبة لي رسالة في المقام
الأول لنشر وإرسال ما أومن به، والكتابة الإبداعية هى متعتى وفرصتى، ووسيلة لطرح مختلف الأفكار، لافتا إلى أنه لا يكتب من أجل جائزة، وأكمل تجربتي رغم ظلمي لتجربتين
الأسرة والإبداع، نحن نعمل ما نحب".








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