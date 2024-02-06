للرياضيين .. زوار معرض الكتاب يحرصون على اقتناء كتب خطط بناء الجسم

MENAFN - Youm7) حرص زوارمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ55، على اقتناء العديد من الكتب للرياضيين التى تساعد على بناء الجسم بشكل مثالى، وتوفر الجهد والوقت، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى اختتم فعالياته اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ومن أبرز العناوين التى شهدت إقبالا ضخما " برنامج التدريب فى 12 أسبوع، ابنى جسمك فى أسبوعين، كتاب تدريبات الكثافة العضلية كتاب 70 ثانية لقوة وبناء الأجسام، خطط للمكملات الغذائية لبناء جسم الانسان، مرشدك للتعرف على أحدث أنواع الريجيم وطرق قياس الدهون ودرجات السمنة وعالم الأجهزة وبناء الاجسام، خطة ال 24 ساعة بالمكملات الغذائية.كتب للرياضيين اختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، ليستقبل جمهوره في 25 فبراير وحتى 6 فبراير 2024.كتب رياضة في معرض الكتاب

وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، زواره في آخر يوم حتى الساعة الثامنة مساء، ليسدل الستار عن دورة استثنائية في تاريخ المعرض.



