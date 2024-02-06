للرياضيين .. زوار معرض الكتاب يحرصون على اقتناء كتب خطط بناء الجسم

(MENAFN
- Youm7) حرص زوار
معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ55، على اقتناء العديد من الكتب للرياضيين التى تساعد على بناء الجسم بشكل مثالى، وتوفر الجهد والوقت، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى اختتم فعالياته اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ومن أبرز العناوين التى شهدت إقبالا ضخما " برنامج التدريب فى 12 أسبوع، ابنى جسمك فى أسبوعين، كتاب تدريبات الكثافة العضلية كتاب 70 ثانية لقوة وبناء الأجسام، خطط للمكملات الغذائية لبناء جسم الانسان، مرشدك للتعرف على أحدث أنواع الريجيم وطرق قياس الدهون ودرجات السمنة وعالم الأجهزة وبناء الاجسام، خطة ال 24 ساعة بالمكملات الغذائية.
كتب للرياضيين اختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، ليستقبل جمهوره في 25 فبراير وحتى 6 فبراير 2024.
كتب رياضة في معرض الكتاب
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، زواره في آخر يوم حتى الساعة الثامنة مساء، ليسدل الستار عن دورة استثنائية في تاريخ المعرض.
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