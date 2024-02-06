اللحظات الأخيرة فى وداع معرض القاهرة الدولى للكتاب.. الناشرون يخلون الأجنحة

(MENAFN
- Youm7) اختتمت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
الاستعداد لاخلاء أجنحة دور النشر
وقام عدد من دور النشر في التجهيز لإخلاء الأجنحة
بعد مشاركة
ضخمة في دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، محققا أرقاما قياسية في عدد الزوار وحجم المبيعات لمختلف الكتب، وبالإضافة للإقبال على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.
خلال التجهيز لإخلاء الأجنحة فى معرض الكتاب
وقد حلت
مملكة النرويج كضيف شرف فى دورة المعرض التى نظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، ومنها حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
جانب من إخلاء الأجنحة بمعرض الكتاب
اللحظات الأخير فى الدورة الـ 55
اللحظات الأخير فى معرض الكتاب
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