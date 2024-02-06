اللحظات الأخيرة فى وداع معرض القاهرة الدولى للكتاب.. الناشرون يخلون الأجنحة

MENAFN - Youm7) اختتمت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.

الاستعداد لاخلاء أجنحة دور النشر





وقام عدد من دور النشر في التجهيز لإخلاء الأجنحة

بعد مشاركة

ضخمة في دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، محققا أرقاما قياسية في عدد الزوار وحجم المبيعات لمختلف الكتب، وبالإضافة للإقبال على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.

خلال التجهيز لإخلاء الأجنحة فى معرض الكتاب





وقد حلت

مملكة النرويج كضيف شرف فى دورة المعرض التى نظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، ومنها حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.





جانب من إخلاء الأجنحة بمعرض الكتاباللحظات الأخير فى الدورة الـ 55اللحظات الأخير فى معرض الكتاب



